Manchester United, accordo per van de Beek: i dettagli

Manchester United e Ajax hanno raggiunto un accordo per van de Beek. Il centrocampista è pronto a volere in Inghilterra e legarsi ai Red Devils

Donny Van de Beek si appresta a diventare un nuovo giocatore del Manchester United. Il calciatore – come raccontato – avrebbe già comunicato ai compagni di essere pronto a volare in Inghilterra per legarsi ai Red Devils.

Il centrocampista, accostato anche a Juventus, Barcellona e Real Madrid, proseguirà dunque la sua carriera in Premier League. E’ davvero tutto fatto: Ajax e Manchester United si sono accordate per 38-40 milioni di euro più bonus, per un totale di 45 milioni. Mancano gli ultimi dettali prima della fumata bianca definitiva.

