Calciomercato, accordo raggiunto per Havertz: i dettagli

Il trasferimento di Kai Havertz al Chelsea è pronto a diventare realtà, accordo raggiunto con il Bayer Leverkusen: tutti i dettagli.

Il Chelsea si conferma come la società più calda d’Europa: il club londinese si appresta a battere un nuovo colpo. Accordo raggiunto con il Bayer Leverkusen per il trasferimento di Kai Havertz. Secondo ‘Sky Sport’, l’operazione sarà realizzata sulla base di 80 milioni di euro più di parte fissa, più altri 20 milioni legati ai meriti sportivi. Uno dei gioielli della Bundesliga, quindi, si sposterà in Premier League per passare agli ordini di Frankie Lampard. L’ex centrocampista sta mettendo in piedi un’autentica corazzata, mix di giovani di straordinario talento e calciatori di grande esperienza come Thiago Silva.

