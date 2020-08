Leeds, UFFICIALE: dal Valencia ecco Rodrigo

Bielsa accoglie Rodrigo al Leeds: l’attaccante, nazionale spagnolo, arriva a titolo definitivo dal Valencia

Via dal Valencia per una nuova avventura in Premier League. Rodrigo Moreno Machado lascia il club spagnolo a titolo definitivo e si accasa al Leeds. Lo spagnolo di origini brasiliane sarà il nuovo rinforzo per l’attacco di Marcelo Bielsa. Il club inglese ha ufficializzato l’acquisto dell’attaccante, nazionale spagnolo. “Per me è un nuovo passo nella mia carriera e voglio aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi”.