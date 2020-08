Formula 1, la Ferrari affonda nelle qualifiche del Gp del Belgio a Spa: Vettel e Leclerc non superano il Q2

Sempre più in difficoltà la Ferrari nella stagione 2020 di Formula 1. Il weekend del Gp del Belgio si sta confermando tremendamente in salita come era nelle previsioni della vigilia. Vettel e Leclerc, infatti, vengono eliminati nella Q2, non entrando neanche tra le prime 10 vetture per giocarsi la pole position. 13esimo Leclerc, 14esimo Vettel, le Rosse sono lontanissime dalle prime posizioni e in gara si annuncia ulteriore sofferenza. La pole position va al solito Hamilton, che precede con la Mercedes il compagno di squadra Bottas. Terzo Verstappen sulla Red Bull, quarto Ricciardo sulla Renault.