Sempre più complicata la permanenza di Leo Messi al Barcellona: l’argentino potrebbe lasciare il club catalano dopo 20 anni

10.20 – L’indiscrezione di ‘El Chiringuito Tv’ conferma la presenza di Pep Guardiola a Barcellona. Ufficialmente per una cena, ma è impossibile non collegare la presenza del tecnico nella propria città natale ad un possibile legame con la trattativa per Messi.

10.00 – Dalla Spagna sottolineano come Manchester City e Psg siano pronti a tutto per convincere Leo Messi. I due club, dalle ingenti disponibilità economiche, hanno una chance unica per acquistare l’argentino che può rivelarsi l’uomo chiave per la conquista alla Champions League: fondamentale sarà dunque il ruolo dei petroldollari.

8.30 – Il futuro di Leo Messi al Barcellona è ormai sempre più in bilico. Già nella serata di ieri si parlava della possibilità di una mediazione tra il club e il giocatore, per fare in modo di evitare uno scontro totale tra le parti.