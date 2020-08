Calciomercato Milan, l’idea del Chelsea per Donnarumma

Dall’Inghilterra rispunta l’interesse del Chelsea per Gianluigi Donnarumma: il portiere del Milan è in scadena di contratto tra un anno

Il Chelsea starebbe pensando ancora a Gianluigi Donnarumma. Il portiere del Milan, in scadenza tra un anno e con il rinnovo non ancora arrivato, fa gola ai ‘Blues’ con Lampard che non ha più la fiducia di Kepa. Proprio il portiere spagnolo, secondo quanto si legge sul portale britannico ‘Insider Football’, potrebbe essere inserito come pedina di scambio per un’operazione che prevederebbe due prestiti.

Ipotesi davvero complicata da attuare considerato che Donnarumma tra un anno, senza rinnovo, sarebbe svincolato. Se il Milan davvero ha intenzione di cedere il portiere lo deve fare quest’estate a titolo definitivo. Idea quindi che sembrerebbe destinata a morire sul nascere con Maldini che ha ribadito in più occasioni l’ottimismo sulla permanenza, con rinnovo, dell’estremo difensore rossonero.