Calciomercato Inter e Juventus, Minguella su Messi: “Resta a Barcellona”

L’ex agente di Messi, Minguella, che aveva dato per fatto l’arrivo della ‘Pulga’ all’Inter, si dice certo di una permanenza a Barcellona

“Messi? Resta al Barcellona al 90%”. Fa specie che queste parole vengano pronunciate da chi, soltanto pochi giorni fa, dava per certo l’arrivo della ‘Pulga’ a Milano, sponda Inter. A parlare è infatti Josep Minguella, ex agente dell’attaccante argentino.

Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Visto il contenzioso tra il calciatore e il club sulla data di scadenza della clausola rescissoria, Minguella è convinto: “Nessun club farà un passo avanti per acquistare un giocatore libero, con il rischio che un giorno si possa trovare a pagare 700 milioni di euro”. Minguella poi sottolinea: “La Fifa, in caso di conflitto, darebbe al calciatore la possibilità di giocare per il suo nuovo club, ma il Barcellona potrebbe segnalare Messi per la duplicazione del contratto. E con la duplicazione dei contratti la sua carriera potrebbe paralizzarsi. Questo fa pensare che i club interessati possano fare un passo indietro”. Riferisce ‘Tuttosport’. Resterà da vedere dunque, anche se il Manchester City resta favorito, con Inter, Juventus e Psg sempre vigili.

LEGGI ANCHE >>> Barcellona, dalla Spagna: “Messi ora cerca la mediazione”