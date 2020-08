Nelle ultime ore si è sparsa la voce di un possibile ritorno in Italia per Sebastian Giovinco: ecco la verità

Il Monza di Adriano Galliani e Silvio Berlusconi è scatenato. Oggi è diventato ufficiale anche il brasiliano Carlos Augusto, ma per la Serie B sono pronti altri regali. Tra questi potrebbe esserci anche Sebastian Giovinco, sarebbe un rinforzo di valore e di prestigio per puntare subito alla Serie A. Come rivelato da ‘Seriebnews.com’, nei giorni scorsi i brianzoli hanno effettuato un tentativo: ecco come sta ora la situazione.