È ufficiale il rinnovo di Musa Juwara. Il comunicato ufficiale del Bologna

Il Bologna blinda Musa Juwara, gioiello classe 2001 che si è già fatto conoscere per il gol a 'San Siro' contro l'Inter di Conte. Il club rossoblu ha annunciato il rinnovo dell'attaccante gambiano fino al 2024. Questo il comunicato ufficiale della società: "Il Bologna Fc 1909 comunica di aver raggiunto l'accordo con l'attaccante Musa Juwara per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2024″.

