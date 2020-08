Fumata bianca per l’arrivo al Cagliari di Marin. Il centrocampista rumeno arriva dall’Ajax per circa 10 milioni

Colpo importante per l’ambizioso Cagliari di Eusebio Di Francesco. Come anticipato nelle scorse settimane da Calciomercato.it, il club sardo seguiva da vicino in casa Ajax Razvan Marin: fumata bianca per il talentuoso centrocampista – riporta ‘Sky Sport’ – in arrivo nelle prossime ore in Sardegna. Il classe ’96 rumeno sarà lunedì a Cagliari per le visite mediche e la firma sul contratto con la società del patron Giulini.

Nelle casse dell’Ajax dovrebbero finire circa 10 milioni di euro tra parte fissa e bonus, con l’Ajax che avrà anche una percentuale della futura rivendita. Marin dovrebbe firmare invece un contratto per i prossimi cinque anni fino al 2025. Il 24enne centrocampista non ha trovato molto spazio ad Amsterdam e in maglia rossazzurra cerca il riscatto e la piena maturazione calcistica.

