Roma, UFFICIALE: anche Bruno Peres positivo al Covid-19

Terzo caso di Covid-19 per la Roma: dopo Mirante e Carles Perez, anche Bruno Peres è risultato positivo al coronavirus

Nuovo caso di coronavirus alla Roma. Dopo Antonio Mirante e Carles Perez, anche Bruno Peres è risultato positivo al covid-19. Ad annunciarlo è stato lo stesso brasiliano su Instagram, dopo aver ricevuto i risultati dei testi: “Ciao a tutti, purtroppo sono risultato positivo al Covid-19 ma voglio far sapere a tutti che sto bene e che non ho sintomi – ha scritto sui social -. Ora rispetterò i giorni di isolamento ma non vedo l’ora di poter iniziare a lavorare con il resto della squadra in vista dell’inizio di stagione. Ci vediamo presto e sempre Forza Roma!”

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Dzeko si avvicina: offerto un biennale, le ultime di CM.IT

Ormai il numero di giocatori alle prese con il coronavirus cresce giorno dopo giorno. Tra chi è risultato positivo ci sono anche Petagna del Napoli, Pulgar della Fiorentina, due calciatori del Torino e poi Mihajlovic, tecnico del Bologna.