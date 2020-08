Calciomercato Udinese, UFFICIALE: ceduto Opoku

L’Udinese ha ufficializzato la cessione di Nicholas Opoku: il difensore ghanese lascia il club friulano in prestito con obbligo di riscatto

L’Udinese ufficializza la cessione di Nicholas Opoku. Il 23enne difensore ghanese resta all’Amiens, società francese in cui ha giocato la seconda parte della scorsa stagione, fino alla chiusura anticipata del campionato transalpino. Cessione in prestito con obbligo di riscatto al raggiungimento di determinate condizioni, come si legge sul comunicato diramato dal club friulano.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, l’assist di De Paul | Gli scenari e le ultime di CM.IT

Opoku con la maglia dell’Udinese ha collezionato complessivamente 22 presenze dal suo arrivo nell’estate 2018. A gennaio il trasferimento all’Amiens in prestito: con i francesi ha fatto in tempo a scendere in campo in 7 occasioni prima del lockdown e dello stop definitivo alla Ligue 1.