Il Milan non si arrende e resta in corsa per Tonali. C’è l’offerta al Brescia per superare l’Inter

Il Milan non molla e spaventa l’Inter nella corsa a Sandro Tonali. Potrebbe accendersi il derby di mercato per il giovane gioiello del Brescia, con il club nerazzurro che non ha ancora chiuso il colpo. Marotta aspetta, con il ‘Diavolo’ che non si arrende e va in pressing per il 20enne nazionale azzurro come scrive ‘La Gazzetta dello Sport’.

Calciomercato Milan, l’ultima offerta per il colpo Tonali

Maldini e il Milan studiano la formula giusta per il sorpasso all’Inter. Il sodalizio rossonero mette sul piatto un prestito oneroso a 10 milioni di euro, con riscatto fissato a 25 milioni più 3 di bonus, per un totale di 38 milioni complessivi. Il Milan garantirebbe al Brescia anche una percentuale del 15% sulla futura rivendita. I rossoneri potrebbero offrire a Tonali lo spazio necessario per valorizzarsi, mentre l’Inter (che resta in vantaggio) in questo momento avrebbe altre priorità in mediana e non avrebbe più fretta. Nell’agenda di Maldini e Massara, sempre a centrocampo, rimangono anche Bakayoko e Pessina, con l’agente di quest’ultimo ieri presente a Casa Milan.

