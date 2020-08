Il Milan è alla ricerca di un secondo portiere da affiancare a Gianluigi Donnarumma, dopo l’addio ufficiale di Pepe Reina

L’addio di Pepe Reina, trasferitosi alla Lazio, spinge il Milan a trovare un portiere che possa affiancare i fratelli Donnarumma. Gigio sarà ovviamente il titolare, serve dunque un estremo difensore esperto che faccia il secondo.

Negli ultimi giorni sono stati parecchi i profili accostati ai rossoneri: sarebbero stati proposti lo svincolato Bravo e Antony Silva dell’Huracan ma il nome il caldo e l’idea principale resta sempre Asmir Begovic. Per il portiere bosniaco si tratterebbe di un ritorno: come conferma The Telegraph, il Milan sarebbe in trattativa con il Bournemouth per chiudere il prima possibile l’affare.

