Calciomercato Lazio, Bielsa punta Luiz Felipe

Luiz Felipe nel mirino del Leeds di Marcelo Bielsa: pronta un’offerta per la Lazio da 30 milioni di euro

Dopo l’interesse del Barcellona, ecco quello della Premier League. La stagione decisamente positiva di Luiz Felipe con la maglia della Lazio non è passata inosservata e l’interesse di numerosi club europei è decisamente aumentato. Stando a quanto riferito dall’emittente argentina ‘TyC Sports’, Marcelo Bielsa, tecnico del Leeds, avrebbe messo nel mirino il difensore italo-brasiliano.

Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Il club inglese sarebbe pronto ad offrire 30 milioni di euro al club biancoceleste. Una cifra che però non soddisferebbe la società capitolina: il presidente Claudio Lotito vorrebbe cederlo per non meno di 40 milioni. La richiesta è però ritenuta eccessiva dal Leeds, che è sì alla ricerca di un difensore centrale, ma non sarebbe intenzionato ad alzare la proposta.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Lazio, Guerrieri lascia il ritiro: le ULTIME di CM.IT