Calciomercato Juventus, ballottaggio Bellerin-Dest: ballano 10 milioni

La Juventus vuole rinforzare la difesa con l’acquisto anche di un esterno destro: Bellerin e Dest le richieste di Pirlo, ma c’è da convincere Arsenal e Ajax

Andrea Pirlo vuole un esterno per la sua Juventus. Tra le priorità per la squadra bianconera, attaccante a parte, ci sono anche i rinforzi sulle fasce difensive. Per la destra i nomi in ballo sono quelli di Bellerin dell’Arsenal e Dest dell’Ajax. Due profili diversi, 25 anni il primo, 21 il secondo, ma accomunati dalle richieste dei club di appartenenza. Entrambi pronti a cedere i rispettivi terzini, ma solo alle cifre pattuite.

Secondo quanto si legge sul ‘Corriere dello Sport’, l’Arsenal non vuole scendere sotto i 30 milioni di euro per lo spagnolo. Per abbassare il cash, i bianconeri pensano anche di inserire una contropartita tecnica e Rugani potrebbe essere il nome giusto. In Olanda, invece, valutano l’americano intorno ai 20 milioni di euro. Riflessioni in corso per Paratici alla ricerca del nome che possa accontentare Pirlo.