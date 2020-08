Sergej Milinkovic-Savic ha scelto la sua prossima destinazione: il serbo è disposto a lasciare la Lazio, Inter e Juventus col fiato sospeso

Sergej Milinkovic-Savic ha cominciato un’altra preparazione estiva con la maglia della Lazio ad Auronzo di Cadore. Il serbo, da anni al centro delle voci di calciomercato, alla fine è sempre rimasto in biancoceleste, sia per le richieste altissime di Lotito sia perché il giocatore a Roma sta benissimo. Per questo né lui né il suo entourage hanno mai spinto per andare via, con buona pace di Inter e Juventus che da tempo lo sognano.

Calciomercato Inter e Juventus, Milinkovic-Savic vuole il PSG

Quest’anno, però, potrebbe cambiare qualcosa. In particolare, a essere tornato con prepotenza su Milinkovic-Savic è il PSG di Leonardo. I francesi corteggiano il classe ’95 da diverso tempo, per il dirigente brasiliano è lui l’uomo perfetto per rinforzare la rosa di Tuchel (o magari di Max Allegri). E la priorità per l’ex Genk sarebbe proprio quella di sbarcare al ‘Parc des Princes’. Più di un mese fa il serbo glissava sul futuro, allontanando l’addio alla Lazio, società a cui è enormemente grato, ma questo potrebbe essere il momento giusto per fare il salto di qualità.

Come riporta ‘Le 10 Sport’, infatti, Milinkovic-Savic sarebbe affascinato dalla prospettiva di vestire la maglia del PSG, che ad oggi costituirebbe la prima scelta del giocatore già per questa finestra di mercato. L’unico problema è rappresentato dalla richiesta di Lotito: almeno 80 milioni. Inter e Juventus dovranno fare le proprie mosse se vogliono sorpassare i vice-campioni d’Europa.