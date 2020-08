Barcellona, dalla Spagna: “Messi ora cerca la mediazione”

Barcellona, dalla Spagna giunge voce del cambio di strategia di Messi: niente braccio di ferro, ma ricerca di una mediazione con i blaugrana

I rapporti tra Messi e il Barcellona potrebbero improvvisamente distendersi. Dopo la comunicazione del fuoriclasse argentino ai blaugrana di voler lasciare la squadra, ci sarebbe un cambio di strategia. La ‘Pulce’ non vorrebbe andare al braccio di ferro, ma cerca una mediazione, stando a quanto riferisce in Spagna ‘Marca’. Così, tra i due estremi della richiesta dei catalani di 700 milioni per liberarlo e di quella del giocatore di esercitare la clausola di svincolo gratuito, si potrebbe raggiungere un’intesa per una cifra intorno ai 200 milioni di euro da corrispondere al club per la partenza dell’attaccante. Situazione ancora bloccata, il Manchester City resta favorito in caso di effettivo addio.

