Italia Under21, i convocati di Nicolato

Sono 31 i calciatori chiamati da Nicolato per i prossimi impegni dell’Itali Under21. Presenti anche Pobega ed Esposito

L’Italia Under 21 di Paolo Nicolato è pronta a scendere in campo giovedì 3 settembre contro la Slovenia, in un match amichevole, di preparazione per la sfida con la Svezia, valevole per le qualificazioni ai prossimi Europei di categoria.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Per l’occasione sono stati chiamati 31 calciatori, dopo il primo match gruppo a 23, e tra questi ci sono anche Tommaso Pobega, fresco di rinnovo col Milan, e Sebastiano Esposito, attaccante dell’Inter.

Ecco l’elenco completo:

Portiere: Marco Carnesecchi (Trapani), Mattia Del Favero (Juventus), Alessandro Plizzari (Reggina);

Difensori: Claud Adjapong (Hellas Verona), Davide Bettella (Pescara), Nicolò Casale (Venezia), Giuseppe Cuomo (Crotone), Enrico Delprato (Livorno), Matteo Gabbia (Milan), Luca Ranieri (Ascoli), Marco Sala (Virtus Entella), Alessandro Tripaldelli (Sassuolo), Marco Varnier (Pisa), Alessandro Vogliacco (Pordenone);

Centrocampisti: Marco Carraro (Perugia), Andrea Colpani (Monza), Salvatore Esposito (Chievo Verona), Davide Frattesi (Empoli), Giulio Maggiore (Spezia), Youssef Maleh (Venezia), Filippo Melegoni (Pescara), Tommaso Pobega (Pordenone), Samuele Ricci (Empoli), Niccolò Zanellato (Crotone);

Attaccanti: Patrick Cutrone (Fiorentina), Sebastiano Esposito (Inter), Andrea Pinamonti (Genoa), Giacomo Raspadori (Sassuolo), Eddie Salcedo (Hellas Verona), Gianluca Scamacca (Ascoli), Riccardo Sottil (Fiorentina).