Coronavirus, il bollettino del 27 agosto: contagi su, ma record di tamponi

Il bollettino del 27 agosto sul coronavirus: ancora in crescita il numero dei contagi ma anche oggi record di tamponi

Crescono ancora i contagi. Il bollettino sul coronavirus del 27 agosto registra 1411 nuovi positivi per un totale complessivo che raggiunge i 263.949 da inizio emergenza. Gli attualmente positivi sono 21.932, di questi 1.131 sono ricoverati con sintomi, 67 in terapia intensiva (-2 rispetto a ieri) e 20.734 in isolamento domiciliare. I guariti sono 225, mentre purtroppo anche oggi si registrano 5 decessi per un totale che sale a 35.463. Da segnalare però come anche oggi si sia registrato il record di tamponi: ben 94.024.

La Lombardia resta la Regione con più nuovi positivi, 286, seguita dall’Emilia Romagna (171) e dal Lazio (152).