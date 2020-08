Zlatan Ibrahimovic non ha ancora rinnovato il contratto con il Milan: intanto spunta un top club che potrebbe fiondarsi sullo svedese

Non c’è ancora il rinnovo tra Zlatan Ibrahimovic e il Milan. Nonostante le indiscrezioni parlino di un accordo vicino, ieri Mino Raiola ha smentito l’intesa raggiunta parlando di fake news. L’assenza del rinnovo con i rossoneri, ingolosisce altre squadre considerato che lo svedese, nonostante i 39 anni, ha dimostrato la stagione in corso di poter ancora dire la sua. Così dalla Spagna arriva la notizia di un presunto interesse da parte del Real Madrid: è ‘donbalon.com’ a parlare dell’idea del presidente blanco Florentino Perez di rinforzare l’attacco proprio con un calciatore esperto e a parametro zero.

Due i nomi nella lista del numero uno ‘merengues’: Edinson Cavani e proprio Zlatan Ibrahimovic. Puntare su di loro significherebbe garantire un’alternativa importante a Zidane per l’attacco e allo stesso tempo non andare ad intaccare le risorse finanziarie, messe a dura prova dal Covid-19. Toccherebbe proprio all’allenatore francese indicare quale dei due attaccanti ritiene più in linea con il suo progetto.