Calciomercato Lazio, Lotito ad Auronzo: il punto – le Ultime di CM.IT

Lazio, il presidente Lotito ad Auronzo di Cadore: pranzo e punto con la squadra e con il tecnico Simone Inzaghi: le ultime di Calciomercato.it

Vertice di mercato e incontri. Claudio Lotito è arrivato ad Auronzo di Cadore in mattinata. Si era già visto allo stadio Zandegiacomo l’altro ieri. Aveva salutato la squadra al campo di allenamento e poi in hotel. Stamane la nuova visita. Il numero uno laziale è arrivato dalla vicina Cortina d’Ampezzo, dove ha fatto rientro nel pomeriggio. Ha pranzato con la squadra e con Simone Inzaghi.

Un’occasione per fare il punto della situazione sulle trattative in entrata e in uscita e per parlare dei rinnovi, compresi quelli di Immobile e Acerbi? Con il tecnico c’è già stato un incontro a giungo. Raggiunta un’intesa di massima. Resta qualche nodo da sciogliere.

