Atalanta, ESCLUSIVO: piace Fulgini dell’Angers. Ma la Dinamo Mosca…

L’Atalanta è interessata ad Angelo Furgini, centrocampista in forza all’Angers

L’Atalanta ha il mirino puntato in Francia. Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, al club orobico piace Angelo Furgini, forte centrocampista ivoriano naturalizzato francese in forza all’Angers. Al momento, però, per il classe ’96 è avanti la Dinamo Mosca. I russi si sono già mossi in maniera concreta presentando una proposta da 5 milioni di euro più bonus. La proposta è stata respinta dalla società francese, che punta a ricavare il massimo possibile dalla cessione del suo numero dieci – 6-7 milioni circa – a poco meno di un anno (giugno 2021) dalla scadenza del contratto.

