Barcellona, futuro Suarez: il messaggio del ‘Pistolero’ sui social

Barcellona, Suarez rompe il silenzio e parla sui social: in una storia Instagram dichiarazioni importanti dell’attaccante

Vera e propria bufera in corso in quel di Barcellona, dove Koeman ha ‘epurato’ giocatori come Vidal e Suarez e dove è stato Messi, invece, a prendere in mano la situazione e comunicare la sua volontà di andar via. A proposito di Suarez, si va verso la rescissione del contratto, come riportato dal ‘Mundo Deportivo’, ma il ‘Pistolero’ interrompe il suo silenzio social e lo fa con una storia su Instagram. Infastidito per le dichiarazioni rilasciate in questi giorni da Alejandro Balbi, dirigente del Nacional Montevideo, e dal fratello Paolo, sul suo futuro, ha spiegato: “C’è gente che sta parlando di me quando non abbiamo rapporti da anni. Quando sarà il momento di parlare lo farò da me”. Un messaggio piuttosto chiaro, atto a interrompere le speculazioni.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, bomba dall’Argentina | Messi ha scelto il prossimo club

Barcellona – Addio Messi: Suarez applaude