Figc, fissato il Consiglio Federale: si parla anche delle date della Serie A

Il 31 agosto ci sarà il Consiglio Federale: tra gli argomenti all’ordine del giorno anche la data delle attività agonistiche, compresa la Serie A

Potrebbero esserci novità per la data di partenza della Serie A. Ci sono anche le date dei campionati nazionali nell’ordine del giorno del Consiglio Federale fissato per il prossimo 31 agosto. Lunedì alle ore 12 ci sarà la riunione che vedrà – come da comunicato della Figc – tra gli altri argomenti anche: informativa del segretario generale; nomine di competenza; modifiche regolamentari; ratifica delibere di urgenza del presidente federale; varie ed eventuali.

Per quanto riguarda le date dei campionati nazionali, la Serie A dovrebbe iniziare il 19 settembre anche se diversi presidenti del massimo campionato volevano un inizio posticipato (difficile per la necessità di chiudere la stagione in tempo per gli Europei). Si parlerà anche di questo nel Consiglio Federale, anche in considerazione dei diversi casi di positività che si stanno susseguendo negli ultimi giorni con la ripresa della preparazione delle venti squadre di Serie A.