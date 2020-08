James Rodriguez si appresta a lasciare il Real Madrid: accordo vicino con l’Everton, il fantasista colombiano ritrova Ancelotti.

Dopo sei stagioni, con un intermezzo di due anni in Bundesliga, James Rodriguez è pronto a lasciare il Real Madrid. Il fantasista colombiano, arrivato dopo lo straordinario mondiale brasiliano del 2014, nella capitale iberica non è riuscito a lasciare un segno indelebile. Già da diverse stagioni non rientrava più nei piani delle ‘Merengues’, che infatti lo avevano mandato al Bayern Monaco in prestito biennale, ma in questa sessione di mercato ci sarà l’addio definitivo. Secondo il ‘Telegraph’, l’accordo fra Real ed Everton, sulla base di 25-30 milioni di euro, sarebbe davvero imminente.

Per tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

James ritroverà così il suo mentore Carlo Ancelotti. Il tecnico emiliano, infatti, lo aveva accolto prima a Madrid e poi anche in Baviera. Si spegne, così, una volta per tutte la suggestione del Napoli di arrivare al ‘diez’ colombiano.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Roma, ESCLUSIVO: offerta importante dal Fenerbahce per Kalinic!

Juventus, ESCLUSIVO: Raiola sblocca l’affare | Scambio in Serie A

Calciomercato Inter, obiettivo top | Ritorno di fiamma a centrocampo