In casa Juventus arriva l’assalto del Manchester City a Leonardo Bonucci: arriva la risposta del difensore al sondaggio di Pep Guardiola

Il calciomercato della Juventus inevitabilmente non vedrà solo acquisti ma anche delle cessioni. In chiave cessioni continua il pressing di Pep Guardiola su una delle colonne portanti della difesa bianconera, Leonardo Bonucci. Il Manchester City infatti da tempo avrebbe messo gli occhi sul centrale della Juventus per provare a portare maggiore esperienza nella retroguardia della prossima stagione. All’interesse dei ‘citizens’ però, sembrerebbe essere arrivata in maniera repentina la risposta del numero 19 juventino.

Leggi anche >>> Calciomercato Juventus, bomber più lontano | Simeone propone lo scambio

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, nonostante il continuo pressing di Guardiola, Leonardo Bonucci avrebbe deciso di rifiutare le avance dei ‘citizens’. Infatti il difensore bianconero avrebbe scelto di rimanere in bianconero per chiudere qui la propria carriera, come era pronosticabile da tempo. Inoltre, dietro la scelta del calciatore ci sarebbe anche la scelta del nuovo allenatore, Andrea Pirlo, che Bonucci vorrebbe aiutare nell’ambientamento e nella sua prima esperienza sulla panchina juventina. Oltretutto quella del difensore bianconero sarebbe anche una grande dimostrazione di fedeltà ed attaccamento alla maglia, rifiutando una grande squadra ed un grande allenatore per amore dei colori bianconeri. Fondamenta importanti dunque da cui partire per Pirlo alla Juventus.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, nuova pista per Higuain in Serie A

Calciomercato Juventus, obiettivo in difesa | Il PSG ci prova!