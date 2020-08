Conte rimane all’Inter ma con una lista di giocatori su cui puntare sul mercato. Da Vidal a Ndombele: occasioni e vecchie passioni del tecnico

Conte rimane all’Inter, nonostante un mercato di basso profilo a meno di cessioni importanti. Il presidente Zhang è stato chiaro del resto: se non si vende non si compra (almeno a certe cifre). Eppure il mercato di oggi consentirebbe lo stesso alcune manovre importanti, figlie di occasioni più che di assalti veri e propri. Certo, Conte dovrà rinunciare a pupilli come Kanté e ai grandi sogni proibiti come Messi, ma non a puntellare la squadra con innesti mirati e tutto sommato low-cost. Per esempio Ndombele, che al tecnico leccese piace e che, secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, l’Inter potrebbe convincere a trasferirsi a Milano dopo una stagione poco convincente a Londra. Mourinho ha dichiarato interesse per Skriniar del resto, che Conte vede poco come titolare. E chissà che i diversi interessi non possano confluire in uno scambio.

Calciomercato Inter, risale Vidal e Lautaro resta in bilico

Poi c’è Tonali, sui cui i nerazzurri vantano un accordo già trovato col Brescia sui 35 milioni di euro, nonostante l’inserimento dei cugini rossoneri nelle ultime ore. Archiviata la grana Conte l’affare potrà finalmente decollare verso l’ufficialità. E infine spazio alle occasioni, Vidal su tutti. Il cileno è in uscita dal Barcellona, invitato a cercare una sistemazione diversa. Conte lo conosce benissimo e lo apprezza, ma per farci un pensiero concreto dovrà anche convincerlo a ridursi l’ingaggio e non di poco. Ma la cosa resterebbe fattibile se l’intenzione del calciatore è quella di giocare con continuità in un top club.

E il futuro di Lautaro? Ancora incerto, anche se le possibilità che vada via tutto sommato restano poche. Il Barcellona ora è lontano e comunque l’Inter lo valuta 90 milioni di euro. Solo allora, in sostituzione dell’argentino, potrebbe puntare su Dzeko. Ma Conte sta bene cosi.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, non solo Conte: restano anche Ausilio e Marotta

VIDEO CM.IT | Conte-Inter, Fusato: “Ecco perché ha vinto Zhang”