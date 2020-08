Calciomercato, UFFICIALE: Nicola non è più l’allenatore del Genoa

Il Genoa ha annunciato ufficialmente che Davide Nicola non è più l’allenatore della prima squadra. Pronto Maran

Cambia ancora la guida tecnica del Genoa. Attraverso un comunicato ufficiale, il club rossoblu ha annunciato che “Davide Nicola non è più l’allenatore della prima squadra. Al tecnico e al suo staff vanno i ringraziamenti del presidente Enrico Preziosi per la dedizione e l’impegno che hanno permesso di raggiungere al termine della stagione l’obiettivo indicato”.

Come anticipato da Calciomercato.it, il Genoa ha scelto Maran per la successione di Nicola. Ulteriori sviluppi sono dunque attesi nelle prossime ore. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

