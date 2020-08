SONDAGGIO CM.IT – Inter, Zhang-Conte: avanti insieme!

Sondaggio sul futuro della panchina dell’Inter in attesa dell’incontro tra Steven Zhang e Antonio Conte: la conferma è la scelta più votata

Giornata decisiva per il futuro dell’Inter. Antonio Conte e Steven Zhang si incontreranno per decidere cosa accadrà tra il tecnico salentino e il club nerazzurro. Diversi gli argomenti all’ordine del giorno da sistemare per poter continuare insieme. Credono nella conferma i follower di Calciomercato.it che hanno risposto al sondaggio pubblicato sul nostro account Twitter: la maggioranza, il 42,4%, crede che l’incontro terminerà con la conferma di Conte. Il 39,7% crede che alla fine sarà il tecnico a dimettersi, mentre il 17,9% ha votato per l’esonero da parte del club. Per sapere chi avrà ragione non resta che attendere l’esito del vertice.