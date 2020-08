Calciomercato, UFFICIALE: l’ex Inter ritorna in Liga

Martin Montoya, terzino ex Barcellona passato anche all’Inter, ritorna in Liga. È ufficiale il suo trasferimento al Betis

Nuova avventura in Liga per Martin Montoya, terzino spagnolo ex Barcellona con un breve passato anche con la maglia dell’Inter. Il 29enne è ufficialmente un nuovo giocatore del Betis, che ha annunciato il suo arrivo dal Brighton. Si tratta di un ritorno per il laterale, che ha già vestito la maglia del club di Siviglia nel 2016. Montoya ha firmato un contratto fino al 2024. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

