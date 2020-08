Calciomercato Juventus, Icardi e la “migliore scelta” possibile

Non ha dubbi Mauro Icardi, attaccante del Paris Saint-Germain, che è stato riaccostato alla Juventus: le sue parole anche sul futuro

La panchina contro il Bayern Monaco nella finale di Champions ha alimentato le voci sul suo futuro. Si è parlato di un Mauro Icardi pronto a fare le valige e lasciare il Psg. Magari per tornare in Italia dove non mancano squadre alla ricerca di un attaccante, in primo luogo la Juventus.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Icardi disposto a tutto per la Juventus: le ultime

L’argentino però su Instagram ha pubblicato un post in cui si dice felice della scelta fatta un anno fa, definendola “la decisione migliore” della sua vita. Nel messaggio l’ex capitano dell’Inter scrive: “Un anno fa dovevo prendere la decisione di cambiare, scegliere qualcosa di nuovo, qualcosa da scoprire … oggi un anno dopo eccoci qui, a testa alta per quello che abbiamo fatto e per quello che continueremo a costruire da ora in poi”.

Icardi continua: “Non ho parole per ringraziare per tutto l’amore che mi è stato dato e per aver preso questa decisione un anno fa . Oggi è la decisione migliore della mia vita”.