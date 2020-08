Calciomercato, Genoa-Maran: le ULTIME di CM.IT

Rolando Maran scelto dal Genoa per guidare la squadra nella prossima stagione mentre Nicola attende ancora comunicazioni: le ultime

Rolando Maran è a Genova per definire la trattativa con il Genoa. L’ex di Chievo e Cagliari è stato scelto dal club rossoblù per guidare la squadra nella prossima stagione. Affare in dirittura di arrivo. Come raccontato da Calciomercato.it, la società ligure ha organizzato un incontro con Maran che è in pole per prendere il posto di Davide Nicola.

Proprio quest’ultimo, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, deve ancora ricevere comunicazioni da parte del Genoa, società alla quale è legato da un contratto di ancora un anno. Arrivato a stagione in corso al posto di Thiago Motta, ha guidato la squadra alla salvezza con una media punti molto importante.