Eusebio Di Francesco è pronto ad abbracciare un colpo importante per il centrocampo in arrivo dall’Ajax

Il Cagliari continua a muoversi sul calciomercato per regalare colpi importanti a Eusebio Di Francesco e tentare magari l’assalto all’Europa. Oltre a Czyborra e Juan Jesus, i sardi stanno trattando anche per Razvan Marin. Si tratta di un centrocampista classe ’96 in forza all’Ajax: già alcune settimane fa Calciomercato.it aveva rivelato l’interesse del club rossoblù per il romeno, che ha lo stesso agente del tecnico Di Francesco.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Secondo quanto riportato dal giornalista del ‘Telegraaf’ Mike Verweij, il Cagliari ha accelerato e ora è vicino alla chiusura per portare Marin in Sardegna a titolo definitivo e non in prestito. I lancieri incasserebbero una cifra importante, quasi rientrando dei 12,5 milioni di euro spesi un anno fa per prenderlo dallo Standard Liegi. In ogni caso gli olandesi manterranno una percentuale sulla futura rivendita.