Correa e Patric non sono partiti per il ritiro con il resto della squadra: test sierologici con valori alterati ma tamponi negativi

E’ partito oggi il ritiro della Lazio ad Auronzo di Cadore. Agli ordini di Inzaghi non ci sono però Patric e Correa rimasti a Roma per precauzione. A spiegare la loro assenza è la stessa società tramite Stefano De Martino, Direttore della Comunicazione, che spiega come il test sierologico per entrambi hanno dato un esito alterato. Così, nonostante il tampone negativo, il club biancoceleste ha deciso per precauzione di lasciare i due tesserati a Roma.

Lo stesso De Martino ha anche preannunciato che nei prossimi giorni ci sarà un nuovo acquisto che si aggregherà alla squadra. Il nome è quello di Pepe Reina che firmerà un biennale con la squadra capitolina