Chelsea, fatta per Havertz: tutte le cifre del super affare!

Il club inglese investe 100 milioni per il talento tedesco. A breve l’annuncio

Tutto secondo programma. Come confermato anche da ‘La Bild’, il Chelsea definisce l’affare Havertz sulla base di 100 milioni di euro (80 più 20 di bonus). Il talento ormai ex Leverkusen sarà il giocatore tedesco più pagato: per lui, è pronto anche un ricco contratto da quasi 10 milioni di euro a stagione. Ora, i Blues dovranno vendere e liberarsi degli ingaggi di Bakayoko (vicino al Milan) ed Emerson Palmieri (sul taccuino dell’Inter). In uscita anche Jorginho, più lontano però dalla Juve dopo l’esonero di Sarri.

