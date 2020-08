In Serie A alcune squadre stanno per ufficializzare i loro nuovi allenatori: Genoa e Parma pronte alla firma dei nuovi tecnici per la prossima stagione

In Serie A è ancora incerto il futuro sulla panchina di alcune squadre. Una di queste è il Genoa che, come anticipato dalla redazione di ‘Calciomercato.it‘ e confermato da ‘Sky Sport’, in queste ore sembrerebbe essere in contatto con l’ex allenatore del Cagliari,RolandoMaran, con il quale è previsto un incontro. In questa situazione però ci sarebbe ancora Davide Nicola, che è ancora ufficialmente l’allenatore dei rossoblu e per il quale bisognerà trovare una soluzione. L’altra squadra in cerca di un nuovo tecnico è il Parma, che da poco ha sollevato dall’incarico Roberto D’Aversa per ”mancata coesione”, questa la versione ufficiale. A sostituirlo sulla panchina dei ducali, dovrebbe essere Fabio Liverani. L’ex tecnico del Lecce infatti, sarebbe pronto a firmare un contratto che lo legherà al club emiliano per le prossime due stagioni. Valzer di panchine in Serie A dunque destinato a chiudersi nelle prossime ore, quando dovrebbero arrivare le ufficialità dei nuovi allenatori.

