In Serie A si lavora duramente in chiave mercato in vista della prossima stagione: in Italia si tenta il colpo a centrocampo dal Liverpool

Finita una stagione si pensa subito alla prossima, questo il calcio post Coronavirus, visti i tempi strettissimi. La finestra di mercato apre il prossimo primo settembre e le società si danno battaglia per ottenere i migliori rinforzi sul mercato. In casa Atalanta, dopo la bellissima cavalcata in Champions League, terminata solamente nei minuti di recupero contro il PSG, si pensa in grande per la prossima stagione. Infatti, la squadra di Gasperini sembrerebbe aver puntato il mirino su un centrocampista dei campioni d’Europa uscenti, il Liverpool.

Leggi anche >>> Calciomercato Juve, addio Barcellona: Koeman lo fa fuori!

Secondo quanto riportato da ‘Todo Fichajes’, la ‘dea’ avrebbe messo gli occhi su Marko Grujic, centrocampista di proprietà del Liverpool che nelle ultime due stagioni ha militato nell’Hertha Berlino. Stando a quanto scrive il sito spagnolo, l’allenatore Jurgen Klopp avrebbe comunicato al calciatore che non rientrerebbe più nei piani del club, mettendolo così alla porta. Così ad approfittarne potrebbe essere proprio l’Atalanta, che punterebbe a rinforzare il proprio centrocampo. Il valore del calciatore per il Liverpool sarebbe intorno ai 23 milioni di euro. L’ostacolo più grande però potrebbe essere la grande concorrenza per il giocatore serbo, che in questi anni ha suscitato l’interesse di diverse squadre della Premier League e della Bundesliga, in particolare proprio dell’Hertha Berlino che punterebbe a trattenerlo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, dalla Spagna | Sfida al Real per Aouar!

Chelsea, countdown Thiago Silva: i dettagli