Calciomercato Roma, salgono le quotazioni di una vecchia conoscenza della Serie A per l’attacco giallorosso: nuova pista per il dopo Dzeko

Giorni importanti per il futuro di Edin Dzeko alla Roma. La ‘Gazzetta dello Sport’ fa il punto della situazione, con il summit del giocatore con il Ceo Fienga previsto a metà settimana, al rientro del bomber dalle vacanze. La Juventus ha messo Dzeko in cima alla sua lista per l’attacco, l’attaccante vuole capire i programmi del club giallorosso per il futuro. E intanto, la società valuta le opzioni per il suo sostituto. Complicato arrivare a Milik, per le richieste piuttosto elevate del Napoli (40 milioni), l’alternativa potrebbe essere Piatek. Una pista che potrebbe decollare, anche se sarebbe ugualmente necessario un investimento importante per strappare l’ex Milan all’Hertha Berlino.

