L’idea del Milan è quella di confermare Begovic come vice Donnarumma. Serve l’accordo con il Bournemouth, proprietario del cartellino del portiere

Già nelle prossime ore Pepe Reina sarà un nuovo portiere della Lazio. Il Milan saluta dunque un altro estremo difensore dopo l’addio al giovane Plizzari, sceso in Serie B per vestire la maglia della Reggina in prestito.

Ad oggi in rosa ci sono dunque solamente i fratelli Donnarumma. La volontà del Diavolo è quella di affiancare un portiere esperto a Gigio, come fatto la passata stagione.

A gennaio per sostituire Reina, volato in Inghilterra all’Aston Villa, arrivò Asmir Begovic. Il portiere bosniaco è stato chiamato in causa, anche per i problemi fisici di Donnarumma, non sfigurando. Possibile che Begovic venga confermato in rossonero: servirà però trovare l’accordo con il Bournemouth, proprietario del suo cartellino.

