Calciomercato Lazio, doppio obiettivo in casa Ajax

Il Ds Tare cerca un rinforzo in difesa. Oltre a Kim, la Lazio starebbe pensando anche a uno tra Martinez ed Alvarez

Rinforzare il reparto arretrato è uno degli obiettivi principali della Lazio in vista della prossima stagione che vede il ritorno della squadra di Inzaghi in Champions League. Da tempo il primo nome sul taccuino del direttore sportivo Igli Tare è quello di Kim Min Jae, nazionale sudcoreano, ma la trattativa con i cinesi del Beijing Gouan stenta a decollare. Per questo, secondo quanto riportato dal sito ‘gazzetta.it’, i biancocelesti starebbero pensando di andare a bussare in casa Ajax. Due sono i difensori centrali che interessano: il messicano classe 1997 Edson Alvarez ed il 22enne argentino Lisandro Martinez. Staremo a vedere.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Lazio, ecco Reina dal Milan: le ultime di CM.IT