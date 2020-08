SONDAGGIO CM.IT – Calciomercato Juventus, Pogba per Pirlo

I nostri utenti Twitter, che hanno preso parte al sondaggio, non hanno dubbi: sarebbe Pogba il miglior acquisto per la Juventus

Messi a segno i colpi Kulusevski e Arthur, la Juventus è a lavoro per rafforzare ancora la squadra a disposizione di Andrea Pirlo. I nomi finiti in orbita bianconera in questi giorni sono davvero parecchi. Si va da quelli per l’attacco, Milik e Dzeko, a quelli per il centrocampo, i soliti Pogba e Vidal sempre di moda.

I nostri utenti, che hanno preso parte al sondaggio proposto su Twitter, hanno pochi dubbi in merito a quale sarebbe il giusto colpo per la Juventus: ben il 54,6% dei votanti hanno scelto Pogba. Il francese del Manchester United ha preceduto Dzeko, che si è fermato al 21% delle preferenze. Ancora più staccati Milik (13,2) e Vidal (11,2).

📊MOMENTO SONDAGGIO Inizia il raduno di Andrea #Pirlo come nuovo allenatore della #Juventus. Quale colpo vorreste per il nuovo corso bianconero? 📲RT, VOTA e COMMENTA! — calciomercato.it (@calciomercatoit) August 24, 2020

