Salgono a 1210 i nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore. Ecco il bollettino aggiornato

Sono ben 1210 i nuovi casi di Coronavirus in Italia, con 7 decessi nelle ultime 24 ore (ieri 3). A renderlo noto è il ministero della Salute nel consueto bollettino giornaliero. I nuovi guariti sono 267, per un totale di 205.470, mentre i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 69, 5 in più rispetto a ieri. I ricoverati con sintomi sono 971 (+47). Sono infine 17.398 le persone in isolamento domiciliare (+883). Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

