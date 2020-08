Champions League, Ceferin riflette | Final Eight per le prossime stagioni

Dopo l’istituzione delle Final Eight per necessità in questa stagione, Alexander Ceferin ci pensa: potrebbero essere confermate anche in futuro

Il Coronavirus ha portato numerosi problemi anche nel mondo del calcio, che per un periodo di circa tre mesi ha dovuto fermarsi per necessità di salute pubblica. Per questo motivo, per fare in modo che la stagione potesse concludersi regolarmente, si è dovuti arrivare all’istituzione di nuovi format per le competizioni europee. Infatti, sia in Champions che in Europa League dai i quarti di finale sono partite le Final Eight, ovvero partite singole per ogni turno, abolendo la formula dell’andata e ritorno. Il tutto, disputato in un solo mese, quello di agosto.

Proprio su questo nuovo format si è espresso il presidente UEFA, Alexander Ceferin, che in un’intervista rilasciata ad ‘AS’ afferma che le partite giocate in questo periodo hanno avuto un grande successo di pubblico e che da un’esigenza è nato qualcosa di nuovo, che funziona. Poi il presidente continua sostenendo che giocando in una sola città si può assistere ad una settimana, circa, di solo calcio, che cattura tutti. Un format dunque, quello delle Final Eight che, secondo Ceferin, funziona e rende le partite più emozionanti. Per questo motivo potrebbe essere riproposto anche per le edizioni future, rivoluzionando completamente il mondo del calcio europeo.

