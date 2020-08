Sebastian Giovinco potrebbe tornare in Italia, nel Monza neopromosso in Serie B. Berlusconi ci sta provando, ma resta da superare il nodo ingaggio

La Formica Atomica al ritorno in Italia dopo l’ultima esperienza alla Juventus, fra numerose gioie e qualche polemica. Nel mezzo la maglia del Toronto nel campionato canadese e quella attuale dell’Al-Hilal, che milita nel campionato arabo.

Stella italiana in America e adesso in Medio Oriente, Giovinco potrebbe valutare una proposta indecente che arriva proprio dall’Italia. Più precisamente da Silvio Berlusconi, che lo vorrebbe come ciliegina sulla torta per l’attacco del suo Monza, appena promosso in Serie B.

Un regalo perfetto per Brocchi, anche se il nodo cruciale rimane quello dell’ingaggio. Giovinco percepisce infatti 10 milioni di euro in Arabia Saudita. Uno stipendio troppo alto anche per il patron del Monza, che comunque ci prova nonostante il contratto in scadenza del giocatore a dicembre 2021.

Il campionato arabo però terminerà il 9 settembre, e l’Al-Hilal di Giovinco è chiamato a difendere il primo posto nelle ultime quattro giornate rimaste. Dopodiché tutto sarà possibile, persino un ritorno in Italia che avrebbe del clamoroso date le condizioni.

