Messi non crede nel progetto Koeman, Conte vicino al divorzio dall’Inter. La situazione e il tentativo per Lautaro Martinez

Intrecci di mercato, di situazioni e di sogni fra Inter e Barcellona in questi giorni. Innanzitutto due mal di pancia da sanare e che riguardano i due rispettivi big: uno in panchina, Conte, l’altro in campo, Messi.

Difficile però che i nerazzurri riescano a trattenere il loro tecnico, più facile che invece sia sostituito in seguito ad un accordo fra le parti che molto probabilmente verrà stipulato nel vertice in programma martedì. Messi invece è sempre sulla graticola, ma per il Barcellona non è solo il numero 10 e il capitano. Messi è la storia recente dei blaugrana, l’icona della nascita di un ciclo vincente e storico. Ma è anche il talento mondiale che adesso soffre un progetto reputato poco convincente e coinvolgente da parte del suo club, come riportano i maggiori quotidiani della Catalogna.

Non crede in quello che sarà il nuovo Barcellona di Koeman, ecco perché, forse mai come in questo momento, il futuro di Messi non è certo sia ancora strettamente legato al suo club. E proprio l’Inter dell’insofferente Conte, oltre al Psg dell’ex compagno di squadra Neymar, è fra le squadre alla finestra ad attendere il delinearsi del futuro dell’asso argentino nonostante costi e cifre stellari, che tuttavia potrebbero crollare al netto della volontà del giocatore.

Cosa succederà dunque? Intanto quel che è certo è che il futuro di Conte si decide martedì e quello di Messi entro fine agosto, come auspica il club catalano. Anche perché la squadra inizierà la preparazione in vista della prossima stagione e vorrà avere la certezza di poter contare ancora sulla sua stella. Ma così non basta, e allora il presidente Bartomeu potrebbe ricorrere ad un acquisto di spessore per provare a convincere Messi, tirando in ballo ancora l’Inter visto che il nome è quello di Lautaro Martinez.

Una pedina difficilmente sacrificabile per l’Inter, che sull’argentino punta moltissimo. Ma il Barcellona pur di interrompere il silenzio del suo capitano e scacciare tutti i dubbi è pronto a investire senza timori. Difficile però che in questo senso le cose possano smuoversi prima di martedì. La società di Zhang adesso deve decidere le sorti della guida tecnica.

