Champions League, sorteggi prossima stagione: le fasce delle italiane

Domani sera andrà in scena la finale di Champions League di questa travagliata stagione. Ad affrontarsi saranno Bayern Monaco e Paris Saint Germain, che hanno raggiunto l’atto finale superando rispettivamente Lione e Lipsia. Mentre si attende di scoprire chi salirà sul tetto d’Europa, sono già iniziate le qualificazioni per la competizione della prossima stagione. Di grande interesse al momento per le italiane è la composizione delle fasce per il sorteggio dei gironi.

Per l’Italia a partecipare saranno Juventus (campione in carica), Inter, Atalanta e Lazio. Nella prima fascia, come sempre, saranno presenti le vincenti dei campionati nazionali e dell’Europa League, ovvero Real Madrid, Liverpool, Bayern Monaco, Juventus, Psg, Zenit, Porto, Siviglia. Dalla seconda fascia in poi invece restano ancora tante incognite. Al momento, sicure di essere presenti nella seconda fascia sono Barcellona, Atletico Madrid, Manchester City, Manchester United, Borussia Dortmund, Shakhtar, Chelsea. L’ultimo slot sarà occupato da una tra Ajax e Benfica, con l’altra che scenderà in terza. Proprio terza invece troviamo altre due italiane, cioè Inter e Lazio, insieme al Lipsia.

Destinata all’ultima al momento l’Atalanta, che deve sperare nell’eliminazione nelle qualificazioni di una tra Olympiakos, Celtic e Salisburgo, per salire in terza fascia. Oltre alla ‘dea’, in quarta fascia sono attualmente presenti Istanbul Basaksehir e Rennes. Sorteggi che dunque potrebbero portare accoppiamenti molto difficili per tre delle quattro italiane qualificate, con la sola Juventus a poter sperare in un girone agevole.

