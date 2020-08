Calciomercato Milan, stallo Ibrahimovic | Rossoneri in attesa!

Resta ancora in bilico il futuro di Zlatan Ibrahimovic, centravanti svedese, con il Milan di Stefano Pioli. La fumata bianca sul rinnovo del contratto dovrebbe arrivare, ma siamo ancora in una fase di stallo

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, il futuro di Zlatan Ibrahimovic, bomber ex Manchester United e Los Angeles Galaxy, sarebbe ancora in bilico, così come la sua presenza al raduno del Milan a Milanello di martedì. L’offerta dei rossoneri è arrivata allo svedese che non avrebbe ancora dato una risposta alla dirigenza del club meneghino.

In ogni caso, nelle prossime ore, o giorni, la fumata bianca dovrebbe arrivare con Zlatan Ibrahimovic che sarebbe dunque in procinto di giocare un’altra stagione con la maglia del Milan di Stefano Pioli.

