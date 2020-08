Jony, calciatore della Lazio, potrebbe lasciare l’Italia dopo appena una stagione: il suo agente, Miguel Alfaro, conferma l’interesse di diversi club della Liga

Jony ha vissuto la sua prima stagione italiana, ed è riuscito a ritagliarsi il suo spazio in una Lazio che ha vissuto un’annata indimenticabile. Lo spagnolo ha raccolto 32 presenze e, nelle ultime settimane, per lui si è parlato dell’interesse di vari club della Liga. Nel corso della sua intervista ai microfoni di Calciomercato.it, Miguel Alfaro, della ‘You First Sport’, ha parlato del momento del biancoceleste e di quello di Alejandro Berenguer, altro giocatore assistito dall’agenzia iberica: “Il bilancio della stagione è positivo, soprattutto per il salto di responsabilità in un ruolo a cui è meno abituato. Avendo dimostrato di essere in grado di far bene in un club importante, è vero che diverse squadre spagnole si siano interessate alla sua situazione”.

Il Torino ha vissuto una stagione complicata, ma Berenguer è riuscito comunque a distinguersi positivamente…

“È un giocatore molto completo: ha qualità, rapidità… Non è facile far bene quando la dinamica della squadra è negativa e ci sono cambi d’allenatore. È ancora molto giovane, nonostante sia per iniziare la sua quarta stagione a Torino”.

