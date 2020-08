Siviglia-Inter, Jesus Navas: “Questo gruppo merita la vittoria”

Siviglia vincitore sull’Inter nella finale di Europa League per 3-2, parla il capitano degli andalusi Jesus Navas

Il Siviglia si conferma padrone dell’Europa League, con la sesta vittoria nella sua storia. Battuto l’Inter per 3-2. Al termine della gara, ha parlato il capitano Jesus Navas: “Il gruppo se lo merita. Dobbiamo goderci questa vittoria. Poter alzare questa coppa come capitano per il mio club è per me un onore”.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

E poi una dedica speciale: “Ricordo gli amici che stanno passando momenti difficili e che non ci sono più, come José Antonio Reyes. Lopetegui? Lavora per il Siviglia 24 ore al giorno. Se la merita” ha concluso il giocatore spagnolo.

LEGGI ANCHE >>> Finale Europa League, Siviglia-Inter 3-2: sfuma il sogno nerazzurro